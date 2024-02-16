У бригаді нагадали, що тримають оборону в місті з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка продовжують стояти в Авдіївці, попри безпрецедентні удари ворога.

Як повідомили у прес-службі бригади, її підрозділи "стійко, мужньо, героїчно" тримають місто впродовж двох років повномасштабного вторгнення "без нарікань". Росіяни знищують Авдіївку всіма видами озброєння, але воїни все ще стоять.

"Вогонь запеклих не пече!... Проти нас - більше 12-ти окремих з'єднань противника. Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Наші хлопці, в нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені задачі. 110-та продовжує на своїх плечах нести оборону міста", - йдеться у повідомленні.

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Авдіївка сьогодні - що треба знати

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський опублікував допис, в якому розповів, що станом на 23:00 15 лютого ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Російські окупаційні війська стягнули в Авдіївку Донецької області елітні війська. Про це розповів командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов.

Екс-командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий заявив, що доля Авдіївки вирішиться в наступні 48 годин.

За даними ISW, російські окупанти проводять тактичне оточення міста Авдіївка в Донецькій області. Це може створити умови, які змусять Збройні сили України залишити свої позиції, однак наші війська чинять запеклий спротив ворогу.

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