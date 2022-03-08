Рух через Дністровський міст розблоковано / Ілюстрація REUTERS
В Одеській області розблокували рух автотранспорту через курортне селище Затока.
Про це повідомили в прес-службі Одеської ОДА.
Зазначається, що рух через Дністровський міст розблоковано сьогодні за дорученням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка.
"Це дозволить відновити звичайний трафік через Затоку Білгород-Дністровського району", - повідомили в ОДА.
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- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- 6 березня після того, як розташоване на узбережжі Чорного моря селище Затока (Одеська обл.) зазнало ворожих обстрілів, влада закрила Транзитний проїзд автотранспорту через цей населений пункт до держкордону з Молдовою.