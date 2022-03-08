Затока неодноразово ставала мішенню ворога.

В Одеській області розблокували рух автотранспорту через курортне селище Затока.

Про це повідомили в прес-службі Одеської ОДА.

Зазначається, що рух через Дністровський міст розблоковано сьогодні за дорученням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка.

"Це дозволить відновити звичайний трафік через Затоку Білгород-Дністровського району", - повідомили в ОДА.

Війна проти України: