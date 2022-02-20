За словами голови ОДКБ, у разі необхідності організація може розгорнути значну кількість військ.

Генеральний секретар підконтрольної Росії Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), білоруський генерал-лейтенант Станіслав Зась повідомив про можливість ввести "миротворців" ОДКБ на окуповані території Донецької та Луганської областей України.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, взятому, як зазначається, перед початком евакуації та названому його першим інтерв'ю західному ЗМІ.

За словами генсека, організація може направити "миротворців" на Донбас, якщо щодо цього буде досягнуто міжнародного консенсусу.

"Гіпотетично можна собі це (таке розгортання - УНІАН) уявити, якби була добра воля з боку України - це ж їхня територія - якби був мандат РБ ООН, і якби це було потрібно і таке рішення було підтримано всіма нашими урядами", - заявив Зась.

При цьому він зазначив, що єдиний спосіб вирішити кризу в Україні - це переговори.

"Я не вірю, що зараз ситуація повернеться до того, що було, коли танки стояли на своїх базах, а солдати в казармах. Цього не станеться. Має бути розуміння про необхідність сісти за стіл і щось узгодити. Це нова реальність", - сказав Зась.

Він заперечує, що ОДКБ є засобом просування російського впливу. На думку глави організації, напруженість між Сходом і Заходом залишатиметься небезпечно високою, поки не буде досягнуто угоди про "гарантії безпеки", яких Москва домагається від Заходу і які нібито відповідають інтересам всього регіону та ОДКБ.

Зась також стверджує, що ОДКБ та її члени завжди ретельно зважуватимуть будь-яке рішення про застосування сили.

"У наших руках колосальний потенціал. Ми всі розуміємо, що потрібно бути дуже обережними з цим скальпелем", - заявив генсек.

Водночас, за його словами, в разі необхідності Організація може швидко розгорнути величезну кількість військ:

"Повірте, ми можемо надіслати стільки, скільки потрібно. Якщо нам потрібно 3 000, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно 17 000, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше, буде більше. Стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, ОДКБ спирається на збройні сили шести своїх членів: Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану. Росія, загальна чисельність активних сил якої становить 900 000 осіб, вважається найсильнішим членом ОДКБ, а об'єднаний військовий штаб організації очолює також росіянин - Анатолій Сидоров.

У січні ОДКБ вперше за свою 20-річну історію направила війська до країни колишнього Радянського Союзу - Казахстану, щоб допомогти придушити те, що місцева влада назвала спробою державного перевороту.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Станом на 22:00 19 лютого на фронті було зафіксовано 122 порушення режиму перемир'я за добу, з яких 108 - із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї. Двоє українських військових загинули, четверо поранено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

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