За його словами, на розробку цього плану пішла година.

Олександр Лукашенко заявив, що вони разом з президентом РФ Володимиром Путіним розробили операцію з відправки в Казахстан "миротворців" Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За його словами, на розробку плану пішла година. Про те, який внесок внесли інші країни ОДКБ (Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан), Лукашенко не уточнив, повідомляє БелТА.

Як заявив Лукашенко, "все було зроблено швидко і рішуче, без коливань".

"Я скажу більше, без хвастощів. Вся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами - Росії та Білорусі — протягом однієї години. Був намічений задум, міністерства оборони під керівництвом Шойгу і Хреніна деталізували в Генеральних штабах задум двох президентів, і вже через кілька годин вилетіли перші літаки в Казахстан", - повідомив він.

Лукашенко уточнив, що перекидання в Казахстан контингенту ОДКБ в найкоротші терміни "усунуло загрозу руйнування держави", допомогло стабілізувати ситуацію і відновити конституційний порядок в країні.

Читайте такожЕкс-керівника спецслужби Казахстану підозрюють у спробі захоплення влади

Протести в Казахстані і введення військ ОДКБ

У Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в "наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати.

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів, проте точна їх кількість невідома.

У той же день Токаєв заявив, що в країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений. За словами президента, в Казахстані розгорнуті колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 чоловік і 250 одиниць техніки.

15 січня 2022 року в Росії заявили про повернення восьми літаків з "миротворцями" з Казахстану.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.