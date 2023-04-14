Наразі у місті працює близько 185 російських медиків.

Російські військові продовжують використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військових переводять у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу.

За даними відомства, наразі у медзакладах Горлівки працює близько 185 російських медиків.

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"Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям", - додали у Генштабі.

Як лікують російських загарбників на окупованих територіях

На окупованій частині Запорізької області російські загарбники облаштували військовий шпиталь у будівлі дитсадка.

У Василівці Запорізької області російські окупанти облаштували дитячу лікарню під шпиталь для своїх поранених, прийом дітей припинено.

Водночас з лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли все медичне обладнання.

У Центрі нацспротиву повідомлялося, що російські окупанти продовжують завозити медиків з РФ до лікарень на тимчасово захоплених територіях України. Медустанови переорієнтують на лікування військових армії Росії.

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