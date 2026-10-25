Лубінець детально розповів, як буде відбуватися гуманітарна місія в Олешках

Він запевнив, що допомогу мають доставити безпосередньо до міста.

Після розмінування дороги до окупованих Олешок туди мають доправити їжу, воду, ліки та обладнання для місцевої лікарні. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в етері Еспресо.

Після цього мешканцям нададуть можливість виїхати за власним вибором - в Україну або Росію, а дотримання домовленостей контролюватимуть за новим механізмом за участю США.

За словами Лубінця, домовленості передбачають кілька послідовних етапів. Спочатку має розпочатися режим тиші, який дасть змогу розмінувати дорогу до Олешок. Після цього до міста зможуть доставити гуманітарну допомогу та необхідне обладнання для лікарні.

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"Ми будемо інформувати, я особисто буду інформувати поступово по кожному етапу виконання цих домовленостей. Дійсно, у нас розпочинається режим тиші з 27 жовтня з третьої години ночі фактично за київським часом. Це нам треба для того, щоб дійсно відбувалися процеси розмінування дороги до Олешок", - пояснив омбудсман.

Він запевнив, що допомогу мають доставити безпосередньо до міста. Окрім продуктів, води та медикаментів, передбачене постачання додаткового устаткування для місцевої лікарні.

Важливо, що наступним етапом стане організація виїзду людей.

"Після цього буде надана можливість вільного виїзду з Олешок. Причому буде надана опція для всіх - хто хоче в Україну, хто хоче в Росію", - сказав омбудсман.

Лубінець стверджує, що передбачено додатковий механізм контролю:

"Саме тому ви побачите, ми пропрацювали і запустимо новий метод контролю виконання домовленостей. Я не можу сказати, що це буде, ви все побачите. Але, зокрема, це окремо буде контролюватись Сполученими Штатами, фізично контролюватись".

Він розповів, що має намір особисто повідомляти про перебіг кожного етапу реалізації домовленостей.

Евакуація з Олешок

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом.

Там запевнили, що СОУ забезпечать виконання рішень Верховного Головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках.

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