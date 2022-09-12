Житловий будинок, на який припав удар, частково зруйнований.

В результаті обстрілу Новобаварского району загинула одна людина, двоє - постраждали.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - розповів він.

Відео дня

За словами Терехова, водопостачання в Харкові вночі було відновлено, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удар по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.

Вас також можуть зацікавити новини: