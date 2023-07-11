У Росії підтвердили ліквідацію генерал-лейтенанта Олега Цокова у тимчасово окупованому Бердянську.
Інформацію про знищення топ-генерала підтвердила низка російських видань та пабліків.
За даними Телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ", заступник командувача Південного військового округу генерал-лейтенанта Цоков загинув внаслідок удару по запасному командному пункту 58-ї армії у Бердянську.
Інші джерела повідомляють, що Цокова "задвохсотили" британські ракети Storm Shadow. Прилетіло по будівлі, де перебував генерал.
Хто такий Олег Цоков?
Як зазначає The Moscow Times, Цоков брав участь у вторгненні Росії в Україну 24 лютого 2022 року, а також причетний до завдання ракетних ударів по українських містах. У жовтні 2022 року Київ запровадив проти нього санкції. До війни в Україні Цоков брав участь у двох чеченських війнах та бойових діях у Сирії. Він був нагороджений двома орденами мужності та одним орденом "За військові заслуги".
Сьогодні стало відомо, що в районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області ліквідовано Олега Цокова.