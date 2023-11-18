У ЗСУ зауважують, що внутрішній розбрат у ворожому війську нам на руку.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні та розбрат між російськими окупантами на лівобережжі Херсонської області.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, як далеко на лівому березі Дніпра потрібно відігнати російських окупантів, аби жителі Херсону відчули безпеку, Гуменюк зазначила, що Збройні сили України уже досить тривалий час намагаються вибивати ворога з лівобережжя.

"І говоримо про смугу щонайменше в 30 кілометрів. Сьогодні такої ширини смуги ми досягти ще не можемо, але продовжуємо бити по їхніх вогневих позиціях, які вони розгорнули на заміну змитим позиціям", - сказала вона.

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Так, зауважила речниця, українська війська продовжують відтісняти ворога. "І вже є досягнення: від 3 до 8 кілометрів, на різних ділянках різної ширини ця смуга. І в деяких позиціях мінометні розрахунки ворога вже не можуть досягати до правого берега", - розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що за минулу добу в їхній зоні відповідальності було знищено 46 російських окупантів, один танк, один зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", три гармати, радіостанцію "Азарт" та вісім одиниць автобронетанкової техніки.

Крім того, речниця розповіла, що на лівому березі Херсонської області спостерігається розбрат між підрозділами окупаційних військ.

"Там є мішані підрозділи, де домішано і представників таких напрямків як "Шторм-Z". Які не є кадровими військовими, а сформовані з колишніх ув’язнених. Є кадрові підрозділи, де контрактна служба превалює. І між ними постійно виникають сутички, тому що вирішується питання, кому бути "штурмовим м’ясом" так званим", - сказала Гуменюк і додала, що внутрішній розбрат у ворожому війську нам на руку.

Вона також повідомила, що у Чорному морі наразі лише дві одиниці корабельного угруповання, а в Азовському морі на чергуванні нікого немає. Ракетоносії, великі десантні кораблі заведені в пункти базування.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гуменюк зазначила, що ЗСУ продовжують бойову роботу на лівому березі Херсонської області. Українські воїни закріплюються на цій ділянці.

Речниця зауважила, що це складна ділянка, і що є велика різниця між термінами "закріпилися" та "закріплюються".

За словами Гуменюк, російські окупанти намагаються "компенсувати" успіхи ЗСУ, використовуючи тактичну авіацію та дрони.

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