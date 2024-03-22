Цей центр буде бюджетною установою.

Кабінет міністрів України погодив пропозицію щодо створення Центру авіації Служби безпеки України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи "Центр авіації Служби безпеки України", - написав він, перераховуючи сьогоднішні рішення уряду.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зауважив, що у пояснювальній записці вказано, що ця установа буде виконувати завдання, які були поставлені СБУ для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму.

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"Особливо при виконанні завдань в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями", - додав він.

Зеленський доручив створити в ЗСУ окремий рід військ - Сили безпілотників

Відповідний указ президента започатковує створення у Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем. Глава держави зауважив, що дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Крім того, підкреслив Зеленський, завдяки дронам Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі.

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