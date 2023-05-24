Єдине, чого боїться російська влада, – це кількість їхніх загиблих на території України.

Бахмутська кампанія стала для Російської Федерації найдорожчою операцією в сенсі людських втрат. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як передає кореспондент УНІАН, під час інтервʼю телеканалу Рада Маляр зазначила, що українські фахівці з інформаційної протидії провели дослідження і дійшли висновку, що єдине, чого боїться російська влада, – це кількість їхніх загиблих на території України.

"Влада РФ усіляко приховувала кількість вбитих, але зараз це вже неможливо приховати. Бахмутська кампанія для них є найдорожчою не тільки в сенсі озброєння та військової техніки, але вона найдорожча для них в сенсі людських втрат. Скільки вони поклали там людей – це складно уявити. Складно уявити, що у 21 столітті держава може настільки не берегти своїх людей", – заявила вона.

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Бої за Бахмут

21 травня 2023 року президент США Джа Байден заявив, що у боях за Бахмут Росія втратила близько 100 тисяч своїх військових. Координатор національної безпеки Білого дому Джон Кірі також заявив, що Бахмут став "мʼясорубкою для російських сил".

Нещодавно ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що місто повністю перейшло під контроль Росії. Водночас відомо, що українські захисники досі контролюють південно-західну частину міста, зокрема район "Літак".

Жорстокі бої за місто тривають. За словами командувача Східним угрупованням військ Олександра Сирського, Збройні сили мають певне просування на околицях міста.

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