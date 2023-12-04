Попередньо встановлено, що на подвірʼї біля будинку здетонувала граната.

У Подільському районі Києва у приватному будинку пролунав вибух. Унаслідок інциденту загинув власник помешкання 1950 року народження.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Зазначається, що інформації щодо інших постраждалих унаслідок вибуху не надходило.

"Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження", – йдеться у повідомленні.

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Згодом правоохоронці повідомили, що, за попередньою інформацією, вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок".

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