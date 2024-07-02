Командувач Олещук "підколов" росіян з приводу "знищених" літаків, які вцілили по складу боєприпасів.

Вчора, 1 липня, українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram.

Він зазначив, що російська пропаганда придумує історії про нібито знищену велику кількість українських літаків.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - підкреслив Олещук

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Він подякував українським пілотам за чудову роботу.

На відео Телеграм-каналу "Кримський вітер", яке він продемонстрував, видно вибух і детонування боєприпасів.

Удар по Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2024 року, в тимчасово окупованому Криму лунали гучні вибухи. У небі було видно стовпи чорного диму.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що ціллю удару могли бути пускові установки "Шахедів", оскільки вибухи лунали в районі, який окупанти часто використовують для запусків дронів.

Експерт додав, що поруч з Балаклавськими бухтами розташовані російські підводні човни. Також в районі Балаклави базуються ворожі розрахунки для пусків "Шахедів".

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