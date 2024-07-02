Вчора, 1 липня, українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram.
Він зазначив, що російська пропаганда придумує історії про нібито знищену велику кількість українських літаків.
"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - підкреслив Олещук
Він подякував українським пілотам за чудову роботу.
На відео Телеграм-каналу "Кримський вітер", яке він продемонстрував, видно вибух і детонування боєприпасів.
Удар по Криму - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2024 року, в тимчасово окупованому Криму лунали гучні вибухи. У небі було видно стовпи чорного диму.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що ціллю удару могли бути пускові установки "Шахедів", оскільки вибухи лунали в районі, який окупанти часто використовують для запусків дронів.
Експерт додав, що поруч з Балаклавськими бухтами розташовані російські підводні човни. Також в районі Балаклави базуються ворожі розрахунки для пусків "Шахедів".