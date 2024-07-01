Дмитро Плетенчук прокоментував падіння уламків ракети на пляжі в Севастополі.

Російські туристи продовжують активно їхати на відпочинок до тимчасово окупованого Криму, повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морський сил Дмитро Плетенчук.

"Вчора (30 червня - УНІАН) було достатньо порожньо на пляжах, незважаючи на вихідний. Але так само після кожного чергового перекриття мосту можна спостерігати чергу з легковиків на в'їзд. Тому можна сказати, що, по-перше, не до всіх дійшло. По-друге, слід зазначити, що виживає ця галузь в Криму досить часто за рахунок бюджетників, яким ці подорожі просто купує їхнє підприємство або бюджет. Тому наповнюють вони туристами Крим в адміністративно-командний спосіб", – пояснив Плетенчук.

Також речник ВМС дав пораду російським туристам, які продовжують їздити на територію тимчасово окупованого півострова на відпочинок.

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"Така ж порада, як і тим, хто протягом останніх десяти років туди переїхав, вважаючи, що Крим – це територія Російської Федерації. Порада лише одна – залиште нашу територію. Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів і поки вони там є – ніхто в спокою їх там не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я", – сказав Плетенчук.

Він також прокоментував нещодавній момент зі збиттям ракети, після якого уламки впали на пляж у Севастополі. Тоді, нагадаємо, внаслідок падіння уламків загинуло четверо людей, ще понад 100 отримали поранення.

"Тут можна зробити один висновок – це падіння уламків. Якщо це була б цілеспрямована атака, як про це розповідають російські пропагандисти, то кількість жертв там була б значно більшою. З тих даних, які є в мережі, які опублікували самі росіяни, можна лише побачити деталі ракети протиповітряної системи РФ, вона унікальна, у нас на озброєнні таких впринципі немає", – прокоментував Плетенчук.

Російські туристи в Криму

23 червня, територію Криму атакували ракетами. Відомо, що росіяни збили ракету над пляжем, внаслідок чого постраждали люди. Згодом російське Міноборони звинуватило США у цілеспрямованому програмуванні ракет ATACMS для ударів по цивільному населенню Севастополя.

На тлі цих подій, російські туристи почали скасовувати поїздки в окупований Крим, повідомили в Асоціації туроператорів РФ. Там також зазначили, що такі випадки нібито є "поодинокими".

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