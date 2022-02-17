Дві жінки та чоловік отримали контузії, діти не постраждали.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Станиці Луганської постраждали троє працівників дитячого садочку.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"В результаті атаки окупантів постраждали троє працівників дитячого садочку - дві жінки та чоловік отримали контузії. Вихованці садочка, на щастя, лишилися неушкодженими. Також половина населеного пункту залишилася без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що окупанти після обстрілу почали розповсюджувати дезінформацію.

"Та на цьому провокації ворога не завершилися. ЗМІ ОРЛО, зокрема Telegram-канали так званих "Сводок ополчєнія", розповсюдили фото та відео зі зруйнованого окупантами ж дитсадка, підкріпивши їх псевдозвинуваченнями в бік Збройних сил України", - сказано в повідомленні.

Українські військові закликають громадян не довіряти інформації з неперевірених джерел та пам’ятати, що ЗСУ завжди дотримуються всіх законодавчих та моральних засад на фронті.

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. Спочатку йшлося про те, що контузії отримали двоє цивільних осіб.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів засудити обстріл.

Загалом уранці, 17 лютого, загострилася ситуація практично по всій лінії фронту в Луганській області. Зокрема, в Щастинській міській територіальній громаді повідомили, що поблизу міста був артобстріл. Людей просять залишатися у приміщеннях. А у Врубівці один зі снарядів влучив у двір ліцею. Крім того, там перебило газопровід.

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