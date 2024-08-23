Україна посилила удари дронами вглиб Росії, страждають авіабази, - WSJ

Українці змушені застосовувати безпілотники власного виробництва, адже мають заборону на використання далекобійних ракет.

Україна використала безпілотні літальні апарати для нападу на авіабазу у Волгоградській області Росії вранці в четвер, 22 серпня, у ході ескалації кампанії дальніх ударів.

Як пише The Wall Street Journal, в СБУ заявили, що удар був спрямований по складах з паливом та плануючими бомбами, які Росія зробила ключовою зброєю в своїх останніх наступальних операціях, щоб пробити діри в українській обороні.

Російська влада у Волгограді заявила, що внаслідок падіння безпілотника спалахнула пожежа на військовій авіабазі в селищі Маринівка. На непідтвердженому відео, опублікованому в російських соцмережах, видно, як горить авіабаза Маринівка, а в небо здіймається густий дим. Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч нібито відбило атаки безпілотників над п’ятьма іншими регіонами.

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Україна також завдала удару по залізничній поромній переправі в четвер, яка перевозить паливо між материковою частиною Росії та окупованим українським півостровом Крим. Україна намагалася використати удари, щоб ізолювати півострів.

Безпілотники замість ракет

Україна покладається на вибухонебезпечні безпілотники вітчизняного виробництва, щоб наносити удари в глиб Росії, оскільки у неї небагато власних ракет великої дальності, а США та інші партнери забороняють їй використовувати на території Росії свої ракети великої дальності. За останні тижні Україна завдала серії ударів по російській ППО, складах пального та боєприпасів, а також авіації.

У той же час Україна закликає США розв'язати собі руки, дозволивши використовувати в Росії ракети американського виробництва, відомі як ATACMS.

"Наші українські безпілотники працюють саме так, як мають. Але є речі, які неможливо зробити за допомогою дронів. На жаль. Нам потрібна інша зброя - ракетна", - заявив минулого тижня президент України Володимир Зеленський.

Посилена кампанія безпілотників в Україні відбувається в той момент, коли сили Києва намагаються консолідувати контроль над частиною російської території, яку вони захопили під час блискавичного вторгнення в Курську область. Офіс Зеленського в четвер оприлюднив кадри його першого публічного візиту до прикордонної Сумської області - плацдарму для вторгнення. Там він зустрівся зі головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Президент сказав, що Україна контролює ще один населений пункт у Курській області, а також захопила у полон більше росіян.

Сирський поінформував Зеленського про зусилля зі зміцнення східної лінії фронту України в районі стратегічних міст Покровськ і Торецьк. Росія наступає на ці два міста і ще не перекинула звідти значні сили, щоб протистояти українському вторгненню на Курському напрямку.

Раніше цього тижня Зеленський заявив, що приглушена відповідь Росії на вторгнення в Курськ продемонструвала, що побоювання Заходу щодо ескалації перебільшені.

"Якби наші партнери зняли всі поточні обмеження на використання зброї на території Росії, нам не потрібно було б фізично входити, зокрема, в Курську область, щоб захистити наших українських громадян у прикордонних населених пунктах і усунути потенціал Росії для агресії. Будь-яке подальше зволікання з боку наших партнерів щодо засобів дальньої дії де-факто стає, мабуть, найефективнішою підтримкою наступального потенціалу Росії", - сказав Зеленський.

Адміністрація Байдена послабила обмеження на використання американської зброї після того, як Росія знову вторглася в Харківську область на півночі України в травні, дозволивши Києву використовувати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок Himars по командних пунктах, складах зброї та іншим об’єктам через кордон. Але ця політика не давала Україні дозволу на використання ракет великої дальності ATACMS на території Росії.

Безпілотники дошкуляють Росії

Відтоді Україна нарощувала удари безпілотників. Російська влада заявила в середу, що їй вдалося запобігти серії атак безпілотників на Москву та інші регіони. Стратегічне сховище нафти на півдні Ростовської області горіло кілька днів після атаки безпілотників. Минулого тижня український чиновник заявив, що Київ здійснив найбільшу атаку безпілотників на російські військові аеродроми з початку війни, завдавши ударів по Воронежу, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську. А запаси керованих бомб були знищені під час атаки українського безпілотника на аеродром у Липецьку на початку цього місяця.

Попри те, що удари безпілотників завдають Росії болю, збитки поки що не є стратегічно значущими, сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вивчає повітряну силу та технології.

"Однак поточний рівень шкоди, завданої авіабазам, - це те, з чим росіяни не можуть просто погодитися в довгостроковій перспективі, оскільки з часом це стане серйозною проблемою для повітряних сил", - сказав він.

Націлившись на авіабази в глибині Росії, Україна може змусити Москву перевести системи протиповітряної оборони подалі від прифронтових районів.

Удари безпілотників також можуть спонукати Росію перемістити частину своїх винищувачів і ударних винищувачів на бази набагато далі від України. За словами Бронка, це вже зменшило частоту вильотів плануючих бомб, змусивши їх літати в середньому далі до своїх баз.

Раніше Україна збивала російські літаки з плануючими бомбами, але для цього потрібно ризикнути дефіцитними системами протиповітряної оборони, перемістивши їх близько до лінії фронту.

Зростаюча кількість і радіус атак українських безпілотників все більше заважає Росії, сказав Дуглас Баррі, старший науковий співробітник відділу військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Попри те, що українські безпілотники не можуть замінити тип ракет великої дальності, на використання яких вона хоче отримати дозвіл, вони змушують Росію думати про те, де вона розміщує свою авіацію та протиповітряну оборону.

Українські безпілотники атакували п'ять областей РФ - що відомо

Російська влада заявила, що в ніч на 21 серпня була одна з наймасштабніших атак БПЛА на об’єкти Москви.

Мер Москви Сергій Собянін в Telegram написав про атаку безпілотників на Москву та Підмосков'я. Зазначає, що нібито збито 10 БПЛА. "Це була одна з наймасштабніших атак на Москву за допомогою безпілотників за весь час", _ наголошує Собянін.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 серпня атаки безпілотників і ракет зафіксували мінімум у п'яти регіонах Росії.

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