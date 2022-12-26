Під час затримання один із чеченців чинив опір та вдарив поліціянта по нозі.

Очевидець розповів деталі бійки за участю племінника Рамзана Кадирова Хасана Ібрагімова та кількох чеченців із загону СОБР "Ахмат" у Криму.

Як повідомив один з очевидців російському Телеграм-каналу "База", гості, серед яких був "представник" Кадирова в Херсонській та Запорізькій областях, заступник командира загону СОБР "Ахмат" Хасан Ібрагімов, поводилися зухвало. Під час посиденьок їхній "головний" почав чіплятися до відвідувачки. Хто це був, очевидці точно зазначити не можуть. На домагання відреагував її хлопець

"Він розпускав руки на адресу дівчини, заліз їй під спідницю. За це хлопець хотів вийти надвір поговорити, а чоловік нацькував на нього собак своїх бійцівських. Хлопця били трьох військових, а той добивав", - розповідають очевидці.

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Поліцію до ресторану "Монро" викликав перехожий, який помітив, як біля закладу троє чоловіків у камуфляжі б'ють хлопця. Поліцейські приїхали до місця пригоди та затримали трьох осіб - причому один із підозрюваних чинив опір та вдарив оперативника по нозі. За підсумками вечора до слідчого відділу Київського району Сімферополя доставили п'ятьох осіб: самого Ібрагімова, а також працівників чеченської поліції Артура Абдулаєва, Суламбека Тадушаєва, Магомеда Товсултанова та Шаміля Азізова.

Влада Чечні спростовує затримання представника Кадирова і називає подію "побутовим інцидентом".

Затримання племінника Кадирова у Криму: що відомо

У понеділок, 26 грудня, стало відомо, що в окупованому Сімферополі затримано племінника Кадирова Хасана Ібрагімова, який був призначений "смотрящим" у Херсонській та Запорізькій областях. Разом з ним затримані четверо силовиків з Чечні.

Повідомлялося, що чеченці жорстоко побили чоловіка, який заступився за свою дівчину. "Кадирівці" все заперечували, але інцидент зафіксували камери відеонагляду.

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