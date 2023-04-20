Чоловік двічі зайшов до закритого морського торговельного порту "Севастополь" для завантаження награбованим українським зерном.

Ще одному капітану російського судна повідомили про підозру у перевезенні награбованого українського зерна через тимчасово окупований Крим.

У повідомленні в Telegram-каналі прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя зазначається, що вони повідомили про підозру російському капітану судна "М. Андрєєв". Його дії кваліфіковано за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України).

"Встановлено, що громадянин РФ на російському судні "М. Андрєєв" здійснив два заходження до закритого морського торговельного порту "Севастополь" для завантаження награбованим українським зерном. Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітан періодично вимикав "AIS" (автоматична ідентифікаційна система) та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу судна, яке прямувало нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого півострова", - розповіли у прокуратурі, відзначивши, що йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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У прокуратурі наголосили, що після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія почала активно використовувати тимчасово окупований Крим як "сіру зону" для перевезення та подальшого збуту награбованого українського зерна до третіх країн.

"Прокуратура Автономії встановила та повідомила про підозри окупаційному міністру "сільського господарства Республіки Крим", директору компанії-власниці кораблів РФ та 10 капітанам російських суден, які причетні до перевезення награбованого українського збіжжя через Крим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про російського капітана Геннадія Коржова.

Крадіжка українського зерна: що відомо

Нагадаємо, що за даними Bloomberg російські окупанти зібрали на території України пшениці на суму щонайменше 1 мільярд доларів.

У Державному департаменті Сполучених Штатів повідомляли, що до перевезення краденого зерна могли залучити російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" і "Михаил Ненашев".

У вересні Україна наклала арешти на російські кораблі, які заходили в порти окупованого Криму і вивозили зерно. Мова йде про судна "Амур 2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" та "Капитан Корчин".

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