"Українці наполегливо працюють над цим", сказала вона.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила впевненість, що країна зможе передати Україні винищувачі F-16 у поточному році. Відповідну заяву вона зробила перед зустріччю міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі 31 січня.

"Українці наполегливо працюють над цим. Це відбудеться цього року. Я в цьому впевнена, але не можу зараз назвати конкретний час і дату", - сказала вона.

Винищувачі F-16 для України - що говорять у Пентагоні

Нагадаємо, як писав УНІАН, нещодавно помічниця Міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер також зробила заяву про майбутні поставки F-16 Україні.

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За її словами, Пентагон розраховує на те, що в Україні зможуть забезпечити експлуатаційну спроможність винищувачів F-16 вже в 2024 році.

"Ми працюємо як коаліція над авіаційною технікою та прагнемо забезпечити початкову експлуатаційну спроможність для України з її програмою F-16 у 2024 році", - сказала вона.

До цього повідомлялося, що українські пілоти вже літають у небі на багатоцільових винищувачах F-16 з інструкторами.

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