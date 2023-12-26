Йдеться про Юрія Подоляку - черговий російський пропагандист отримав вирок в українському суді.

Блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію Російської Федерації, засуджено до 12 років позбавлення волі. Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, черговий російський пропагандист отримав вирок в українському суді.

Джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що йдеться про Юрія Подоляку.

Його було засуджено за публічне обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури. Блогера визнано винним у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

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У ОГП також розповіли, що засуджений народився та тривалий час проживав у м. Суми, а у 2014 року виїхав до Росії. На його майно на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

Крім того, у прокуратурі зазначили, що це вже третій вирок російським пропагандистам цього року. У лютому до п’яти років позбавлення волі було засуджено директора російського пропагандистського телеканалу "RT" за заклики до геноциду українського народу.

У листопаді 10 років позбавлення волі отримав російський пропагандист, який у своїй книзі стверджував про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Також він закликав російську владу провести так звану "денацифікацію" України.

"Блогер, який називає себе головним спікером війни, за його словами, допомагає росіянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди", - зауважили у прокуратурі.

Хто такий Юрій Подоляка

В Одесі затримали зрадника, який працював на ФСБ через відомого підсанкційного блогера Юрія Подоляку - уродженця Сум, 1975 р. н. - проросійського журналіста та блогера. У 2014 році, з початком вторгнення Росії на Донбас та анексії Криму, він виїхав до Росії.

19 травня 2022 року Сумська обласна прокуратура повідомила йому про підозру в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Блогера було внесено до бази даних центру "Миротворець" як зрадника, посібника російських воєнних злочинців та антиукраїнського пропагандиста. З 15 січня 2023 року він перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оброни України.

У червні в Одесі затримали зрадника, який працював на російську Федеральну службу безпеки через Подоляку. "Активність" фігуранта у соціальних мережах потрапила в поле зору представників російських спецслужб, які згодом дистанційно залучили його до співпраці як інформатора.

Згодом йому визначили "зв’язкового" - Подоляку. За даними слідства, саме він давав вказівки одеському інформатору збирати дані щодо місць дислокації підрозділів Сил оборони та координати стратегічно важливих об’єктів транспортної інфраструктури на території регіону.

Крім цього, ворожий інформатор фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх Подоляці для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

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