Агент ворожої розвідки фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх зв’язковому для коригування повторних ударів по місту.

В Одесі затримали зрадника, який працював на російську ФСБ через підсанкційного блогера Юрія Подоляку. Як повідомляє прес-служба обласного управління СБУ, поплічника ворога викрили в березні цього року у ході контрдиверсійних заходів на Одещині.

Зазначається, що "активність" фігуранта у соцмережах потрапила у поле зору представників російської спецслужби, які згодом дистанційно залучили його до співпраці як інформатора.

Потім визначили йому "зв’язкового" - підсанкційного московського блогера Юрія Подоляку, який публічно виправдовує воєнні злочини російських окупантів і має понад двохмільйонну аудиторію.

За даними слідства, саме він давав вказівки одеському інформатору збирати дані щодо місць дислокації підрозділів Сил оборони та координати стратегічно важливих об’єктів транспортної інфраструктури на території регіону. Крім цього, ворожий інформатор фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх Подоляці для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

"Для комунікації вони використовували анонімний чат у забороненій соцмережі "Вконтакте" та месенджер "Телеграм". Щоб зібрати розвідінформацію, зловмисник їздив по області та фотографував об’єкти", - розповіли в управлінні.

Співробітники СБУ затримали зрадника при спробі передачі закритих відомостей до РФ. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютер з доказами його листування з представниками ворожої спецслужби.

У ході слідчих дій виявлено та ідентифіковано звʼязок зрадника безпосередньо з діючим співробітником ФСБ.

Наразі агенту ФСБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Що відомо про "зв’язного"

Юрій Подоляка – уродженець Сум, 1975 р. н. - проросійський журналіст та блогер. У 2014 році, з початком вторгнення Росії на Донбас та анексії Криму, виїхав в РФ.

19 травня 2022 року Сумська обласна прокуратура повідомила йому про підозру в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Блогера внесено до бази даних центру "Миротворець" як зрадника, посібника російських воєнних злочинців та антиукраїнського пропагандиста. З 15 січня 2023 року він перебуває під санкціями РНБО.

Іще про вироки російським пропагандистам

В Одесі до 10 років тюрми заочно засуджено відомого російського пропагандиста Олексія Анпілогова, який родом з Дніпра. Він є прихильником руху "Антимайдан", через неприйняття ідей Революції Гідності на початку 2014 року виїхав до Росії, де розробив план щодо дестабілізації ситуації в Україні та створення так званої "Новоросії".

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