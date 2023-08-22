За його словами, важливо зараз думати про те, що будуть відчувати українці, і чи готові вони будуть битися.

Війна може бути тривалою, адже ворог сильний та підступний. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час ветеранського форуму. "Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо", - сказав Резніков. Міністр зауважив, що українці вже довели світу, що "у нас інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов'язково переможемо". Відео дня

"У нас сильний підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати, і щоб здолати росіян ми повинні усвідомити, що головне для перемоги", - наголосив міністр.

Очільник Міноборони наголосив, що минулого року для битви з окупантами Україні потрібна була зброя. Зараз же, "ключем до нашої перемоги є те, що будуть відчувати люди".

"Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність і готовність битися", - резюмував він.

Чим закінчиться війна?

Як повідомляв УНІАН, українські офіційні особи уникають конкретних прогнозів щодо завершення війни. Втім, нещодавно представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов відповів на запитання, коли закінчиться війна.

"Головне питання – чим закінчиться війна. Війна закінчиться звільненням українських земель і встановленням вільної незалежної держави української суверенної як невід’ємної складової європейської, євроатлантичної спільноти", - зазначив Юсов у коментарі УНІАН.

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