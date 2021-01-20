Голова ОБСЄ вперше відвідала зону ООС і заявила про пріоритетність врегулювання ситуації на Донбасі. У рамках візиту голови ОБСЄ Анн Лінде заплановано поїздку на КПВВ «Золоте».

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде відвідала зону проведення операції Об’єднаних сил та заявила про пріоритетність врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

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«Сьогодні до району проведення операції Об’єднаних сил прибула іноземна делегація на чолі з діючою головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та представниками командування Об’єднаних сил делегація відвідала Луганщину.

Зокрема, Лінде відзначила, що це її перший робочий візит на посаді голови ОБСЄ.

«Хочу запевнити у моїй повній підтримці стосовно України. Одним з пріоритетів для нашої організації буде врегулювання кризи в Україні та навколо неї. Основою для цього будуть ті принципи та зобов’язання, які взяла на себе ОБСЄ. Також ми хочемо зменшити ті негативні наслідки, які відчувають на собі мирні жителі Донбасу, - наголосила вона.

Також у рамках візиту голови ОБСЄ заплановано поїздку на КПВВ «Золоте».

В інтерв’ю "Європейській правді" Анн Лінде наголосила, що конфлікт на Донбасі не стане "замороженим" і його не варто так називати.

На запитання про те, чи може Донбас перетворитися на заморожений конфлікт, вона відповіла:

"Ні. І я категорично проти того, щоби називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим. Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити".

Анн Лінде зауважила, що не вважає нинішню ситуацію з Донбасом "замороженим" конфліктом, тому що з цього приводу триває робота Тристоронньої контактної групи та перемовини у Нормандському форматі.

Вона також зазначила, що не вважає за доцільне розглядати силовий сценарій повернення контролю над окупованими районами Луганської і Донецької областей, тому що це не дозволить встановити стійкий мир.

Як повідомляв УНІАН, Швеція з 1 січня перейняла від Албанії головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Лінде 14 січня наголосила, що територіальна цілісність України має бути відновлена включно з територією окупованого Росією Криму.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Костянтин Гончаров