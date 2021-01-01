Швеція має намір впродовж 2021 року зосереджуватися на захисті європейського порядку безпеки, приділяючи увагу урегулюванню конфліктів, що затягнулися.

Швеція з 1 січня перейняла від Албанії головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, 14 січня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде представить Постійній раді ОБСЄ пріоритети шведського головування в Організації.

Читайте такожКулеба про підтримку Будапештом угорців на Закарпатті: є "червоні лінії"Зокрема, Швеція має намір впродовж 2021 року на чолі ОБСЄ зосереджуватися на захисті європейського порядку безпеки, приділяючи увагу урегулюванню конфліктів, що затягнулися, та зміцненню демократії та ґендерної рівності.

«Нинішні конфлікти та кризи в регіоні ОБСЄ, зокрема, такі ситуації, що ми бачимо у Білорусі, в Україні і довкола неї та зростання напруженості довкола Нагорного Карабаху вимагають постійної, спільної уваги нашої організації. Це, звичайно, буде на нашому порядку денному на початку року», - наголосила Лінде.

У цьому зв’язку пріоритетом Швеції буде підтримка концепції всебічної безпеки та сприяння урегулюванню конфліктів.

Вона переконана, що країнам ОБСЄ треба об’єднатися, щоби зосередити увагу на спільній безпеці, яка засновується на спільних принципах і зобов’язаннях. «Коли конфлікти й політичні кризи продовжують кидати виклик безпеці, міжнародному праву, демократичним принципам і стійкому розвитку, ОБСЄ може виступити в ролі важливої багатосторонньої платформи для вирішення цих проблем і зміцнення суспільств спільними зусиллями», - додала вона. Крім того, Швеція відстоюватиме позицію всебічного залучення й участі жінок до розв'язання питань, що стосуються урегулювання конфліктів. «Це має вирішальне значення для унеможливлення і полегшення наслідків конфліктів, а також для зміцнення миру», - наголосила вона.

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Автор: Віталій Саєнко