Збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників.

12 березня внаслідок ворожого снайперського вогню неподалік населеного пункту Мар'їнка один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників.

"На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано у повідомленні.

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Автор: Олег Давигора