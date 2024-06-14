Масована атака на РФ: окупанти заявили, що збили 87 безпілотників

Про справжні наслідки нічної атаки у Росії мовчать.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що збили в ніч на 14 червня 87 безпілотників над кількома областями та тимчасово окупованим Кримом.

Як йдеться у зведенні МО РФ, вночі росіяни нібито "присікли" спробу атаки безпілотників літакового типу по об'єктах у кількох регіонах. У відомстві переконують, що влучань нібито нема.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено два БПЛА над територією Бєлгородської, два БПЛА над територією Волгоградської, шість БПЛА над територією Воронезької, шість БПЛА над територією Курської, сімдесят БПЛА над територією Ростовської областей, а також один БПЛА над територією Криму", - звітують росіяни. Відео дня

Нічна атака на Росію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю, 14 червня, Росію масовано атакували безпілотники. "Бавовну" чули у кількох регіонах країни-окупанта.

Зокрема, росіяни заявили про вибухи в районі військового аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. У місцевих пабліках писали про нібито атаку невідомих БПЛА.

Крім того, вночі безпілотники атакували Воронезьку область. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що "пташки" атакували нафтобазу. "Бавовну" чули також у Курській області.

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