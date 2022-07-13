Супротивники хочуть залякати мирних жителів, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури - це тактика, яку не вигадав особисто президент Російської Федерації Володимир Путін.

Російські окупанти використовують цю тактику, щоб залякати мирних жителів, але це зовсім не діє на українців, а лише додає ненависті до супротивника, розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі "Апостроф TV".

За його словами, окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури, щоб люди почали панікувати та зверталися до влади, щоб війну було припинено.

"…Ця тактика не вигадана окупантами чи особисто президентом Російської Федерації. Вони завжди використовували цю тактику, коли вбивають мирне населення для того, щоб здіймалася паніка, і люди зверталися до уряду, щоб припинити війну… Річ у тім, що на наше населення, саме на українців, це зовсім не діє. Це тільки додає люті й ненависті до російських окупантів", - зазначив співбесідник.

Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого.

Супротивники обстрілювали військові об'єкти, а також цивільні, зокрема, у Миколаєві, було багато жертв та постраждалих.

У липні радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов попередив, що найближчим часом в окупантів не буде успіхів на фронті, тому вони будуть більше залякувати громадян нашої держави, щоб змусити до переговорів.

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