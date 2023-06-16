Супротивник буде розбитий, підкреслив генерал-полковник.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав українських захисників на передовій і висловив впевненість, що Силам оборони України вдасться зламати хребет загарбницькому звіру і продовжити звільняти українські землі.

Як повідомив Сирський у Telegram, на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують йти вперед та звільняти українську землю. За його словами, командирами бригад та тактичних угруповань були визначені головні завдання та сплановані подальші дії.

"Ми маємо бити ворога і продовжити ті традиції, які були у нас восени, коли ми розбили ворога та звільнили майже 12 тисяч квадратних кілометрів території. Попри те, що проти вас стоять російські десантники, вони залишають позиції, тому що вони вас бояться. Я знаю, що ви ті хлопці, ті бійці, які зможуть виконати будь-яке завдання, попри кількість ворога і його озброєння", - сказав Сирський.

Він зазначив, що хоча бойовиків з угрупування "Вагнер" вже немає, ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку.

Водночас у Сил оборони України є чітке завдання - деокупація українських територій. "Ми зламаємо хребет цьому звіру і далі будемо звільняти нашу землю", - наголосив Сирський.

За його словами, перевага Сил оборони України у якості, точності та мотивації. Генерал-полковник зазначив, що попереду важлива робота, і ворог буде розбитий.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Нагадаємо, речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий говорив, що окупанти з усіх сил намагаються втримати Бахмут, щоб запобігти "суперепікфейлу" для російської пропаганди. Пізніше Олександр Сирський повідомив, що Росія на Бахмутський напрямок стягує найбільш боєздатні частини.

Варто зазначити, що супротивники на цьому напрямку продовжують зазнавати серйозних втрат. 16 червня Державна прикордонна служба України показала яскраве відео ліквідації "свіжих" ворогів.

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