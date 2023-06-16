Вони не можуть собі дозволити швидко покинути місто, за яке билися 10 місяців.

Російські окупанти з усіх сил намагаються втримати Бахмут, щоб запобігти "суперепікфейлу" для російської пропаганди.

"Якби вони надто швидко втратили Бахмут, то для них, окрім військового значення, це був би значний іміджевий і пропагандистський провал. Адже позбутися просто величезної кількості особового складу, техніки, 10 місяців бившися об цей районний центр, і потім його негайно втратити – це був би вже, навіть для такої ганебної армії, як їхня, це був би вже суперепікфейл", – пояснив речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, попри те, що через нестачу бойового складу противник намагається змінювати підрозділи, успіхів у Бахмуті він не має. Зокрема, останні дві доби у місті відбувається 1-2 бойових зіткнення за добу, тривають артдуелі, росіяни здійснюють авіанальоти.

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"Було знищено 85 окупантів, 141 зазнав поранення, чотирьох ми взяли у полон. Знищено 3 гармати, РСЗВ "Град", ЗРК "Стріла-10", самохідний міномет "Тюльпан" та склад БК", — додав Череватий.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Збройні сили України у травні почали звільняти від окупантів території, які розташовані біля міста Бахмут. Увечері 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що упродовж тижня наші війська на правому фланзі просунулися на 3,5 км, а на лівому - на 1,5 км.

16 числа командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський говорив, що РФ перекидає на Бахмутський напрямок найбільш боєздатні частини.

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