Російська сторона хоче скоротити всі види втрат, зазначив радник очільника Офісу президента.

Російська Федерація через надто високі втрати й відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках намагається перевести війну в Україну в частково "затяжну фазу".

Росія хоче скоротити всі види втрат та спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів (майже 90-95% мирних жителів), написав в Telegram радник глави Офісу президента, член української делегації на переговорах із РФ Михайло Подоляк.

"...керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів вищої та середньої ланки", - пояснив Подоляк.

За його словами, російська сторона намагається запровадити у свою військову тактику нові обов'язкові елементи.

"Відбувається частковий окоп росіян на зайнятих рубежах, а також концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення у них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф", - додав радник очільника ОП.

"Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності", - додав Подоляк.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну місяць тому - рано-вранці 24 лютого. Спочатку ворожі бомби падали на військові об'єкти, а потім і на мирні міста, зокрема Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків.

Радник голови ОП Олексій Арестович прогнозував, що українська сторона може здобути "проміжну перемогу" над Росією наприкінці квітня - на початку травня.

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