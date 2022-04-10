Так нищити головну ударну силу всієї своєї армії можуть лише шпигуни, вважає радник керівника Офісу президента.

У керівництві РФ сидить кілька шпигунів, тому що так нищити свою авіацію можуть лише шпигуни.

Про це у відеозверненні повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Коли я дивлюся на те, як використовують військово-космічні сили РФ, мені здається, що у воєнному або політичному керівництві РФ сидить штук п'ять шпигунів. Тому що так нищити головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни", - зазначив він.

Арестович підкреслив, що росіяни стрімко втрачають авіацію - один із головних чинників на полі бою.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав авіаудари.

На початку квітня Олексій Арестович повідомив, що окупанти почали побоюватися застосовувати авіацію над Україною. Він зазначив. що наші Повітряні сили продовжують нищити ворожі засоби повітряного нападу.

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