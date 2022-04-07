Українські Повітряні сили продовжують нищити ворожі засоби для нападу, зазначив радник очільника Офісу президента.

Російські загарбницькі війська почали побоюватися застосовувати авіацію над Україною.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці Офісу президента у Facebook.

Арестович розповів, що українські Повітряні сили продовжують нищити засоби повітряного нападу супротивника, зокрема й безпілотні літальні апарати.

"Протягом доби збили декілька літаків, вертольотів і крилатих ракет", - сказав Арестович.

Він нагадав, що загалом з 24 лютого українські воїни знищили 111 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

"Різке збільшення кількості безпілотних літальних апаратів показує, що противник побоюється застосовувати авіацію, особливо армійську авіацію, тобто гелікоптери для безпосередньої підтримки своїх військ на полі бою. Він зосередив основні зусилля своєї авіації переважно у зоні ООС, тому що на решті території України його впевнено збивають наші повітряні сили", - заявив Арестович.

"Як ми бачили, 95-та бригада збила російський гелікоптер пострілом з протитанкового ракетного комплексу, що є видатним військовим досягненням", - додав Арестович.

Нагадаємо, українські військові з початку широкомасштабного вторгнення РФ знищили 150 ворожих літаків і 135 гелікоптерів.

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