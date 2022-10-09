Супротивники накрили вогнем понад 30 населених пунктів.

За минулу добу російські окупанти завдали три ракетних та 26 авіаційних ударів по території України, а також у Мелітопольському районі Запорізької області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами здійснювали обшуки та викрадення приватних автомобілів в гаражних кооперативах району.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти завдали три ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, як зазначили у Генштабі, вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії.

Так, за інформацією Генштабу, на Сіверському напрямку ворог обстріляв Липівку і Миколаївку Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області.

На Слобожанському напрямку противником були атаковані Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка.

На Краматорському напрямку ворожих обстрілів зазнали Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка, на Бахмутському напрямку - Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне, а на Авдіївському напрямку - Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда.

"В той же час, в результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад 20 ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак", - йдеться у зведенні.

Тим часом на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед інших - Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

Війна України з Росією 2022 - важливі новини

Наприкінці серпня Збройні сили України пішли у контрнаступ. Армія України досягла значних успіхів. Зокрема, деокуповано майже всю Харківську область, з 1 жовтня у Херсонській області звільнено 29 населених пунктів.

Крім того, 8 жовтня повідомлялося, що в Донецькій області у двох громадах від окупантів звільнено 40 населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 8 число на нашій землі вже ліквідували понад 62 тис. ворогів.

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