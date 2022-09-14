Ймовірно, удар здійснено ракетою С-300.

Внаслідок ракетного удару окупантів по приватному сектору міста Краматорськ Донецької області пошкоджені житлові будинки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ракетного удару завдали рашисти по приватному сектору Краматорська сьогодні вночі. Ракета (за попередніми даними, С-300) впала просто посеред житлового кварталу - частково пошкодила щонайменше три приватні будинки. Від пожежі, що спалахнула, згорів гараж", - зазначив він.

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На думку Кириленка, росіяни навмисне тероризують місцеве населення.

"За таких умов, для цивільних єдиний правильний вихід – евакуюватися у більш безпечні області України. Не ставайте мішенню для російських терористичних військ. Евакуюйтеся", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, минулої доби росіяни вели вогонь у всіх районах Донецької області, де проходить лінія фронту. Зокрема, завдали масованого артобстрілу по Авдіївці - влучили у стару та центральну частини міста.

У Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка - одна людина поранена, пошкоджено будинок. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл.

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