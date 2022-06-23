Внаслідок артобстрілу Юнаківської громади, коли було застосовано фосфорні бомби, постраждала дитина.

Російські загарбники після застосування проти мешканців Сумщини фосфорних снарядів здійснили ввечері масований мінометний обстріл Середино-Будської громади.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.

Живицький також повідомив, що внаслідок артилерійського обстрілу Юнаківської громади, коли було застосовано фосфорні бомби, постраждала дитина.

"Близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитина, госпіталізували до лікарні", - зазначив він, додавши, що також пошкоджена господарська споруда.

Перед тим, зауважив Живицький, близько 14.00 ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади.

Жертв та руйнувань немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше Живицький оприлюднив відео з одного із сіл Юнаківської громади, зазначивши, що населений пункт росіяни обстріляли з "Градів", застосувавши фосфорні снаряди. При цьому наголосив, що снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

На той момент інформація про постраждалих та руйнування з’ясовувалась

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