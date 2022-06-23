Внаслідок обстрілів у Великописарівській громаді загинула людина.

Протягом 22 червня росіяни обстрілювали Сумську область з різних видів зброї, всього було понад 80 прильотів з артилерії, загинула людина.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, він зазначив, що о 14:30 на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій, а після цього відкрили мінометний вогонь. Внаслідок обстрілів загинула людина.

Також, за словами Живицького, близько 9 ранку росіяни відкрили вогонь з автоматів по території Юнаківської громади.

Тоді ж, з 9 до 10 ранку, був обстріл Білопільської громади, обстріляні села Старі Вирки та Атинське.

"Знову пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну башту. Потрощена сільськогосподарська техніка, поранено дві тварини. Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав", - написав Живицький.

Також опівдні ворог з мінометів обстріляв Глухівську громаду.

Близько 15 години ворог відкрив вогонь з мінометів та автоматичної зброї по Хотінській громаді, а близько 16:30 по цій же території почався обстріл з реактивної артилерії.

Також, за словами Живицького, близько 17 години росіяни відкрили вогонь з реактивної артилерії по території Шалигинської громади. Було 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає.

Близько 18 ворожий безпілотник скинув вибухівку на територію Глухівської громади, також без постраждалих.

"Майже о 21 на території Охтирського району на ворожій міні підірвалася автівка поліцейських, які патрулювали територію. Двоє поранених", - повідомив Живицький.

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