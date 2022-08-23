Андрій Піонтковський зазначив, що президент РФ Володимир Путін може втратити владу.

Україна може перемогти у війні Російську Федерацію. Це може статися вже в жовтні поточного року або влітку наступного року.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі ТСН.

"Основний сценарій - вся ситуація зараз в руках ЗСУ, які можуть знести Кримський міст і звільнити Херсон. І ЗСУ можуть це зробити, якщо вони отримають потрібну зброю. Путіну доведеться змиритися з поразкою і для початку відвести війська. Другий варіант - перемир'я не буде, але якщо зброя не надійде ЗСУ раніше листопада, то потім почнуться морози. Відбудеться заморожування конфлікту. Тоді в Росії можуть статися нові теракти", - зазначив Піонтковський.

При цьому він вказав, що Путін позбудеться влади, коли Росія остаточно програє війну.

"Росія стратегічно вже програла війну, тому що не захопила Київ. Перемога України буде або в жовтні цього року, або влітку 2023 року", — підсумував публіцист.

Як раніше повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов заявив, що в України є шанс деокупувати всі захоплені Росією території і їм потрібно скористатися, тому що другий навряд чи випаде з огляду на політичну та економічну ситуацію в світі.

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