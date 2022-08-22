Російський дипломат попереджає, що Москва очікує затяжної війни з Україною.

Москва не бачить можливості дипломатичного рішення для припинення своєї війни в Україні та очікує тривалого конфлікту.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов, пише Financial Times.

За його словами, прямих переговорів між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським не буде. Водночас російський дипломат стверджує, що США та інші країни НАТО нібито тиснуть на Україну, щоб вона вийшла з переговорів.

"Зараз я не бачу можливості для дипломатичних контактів. І чим більше триватиме конфлікт, тим складніше буде знайти дипломатичне вирішення", - сказав Гатілов.

Російський дипломат також відкинув можливу роль ООН як посередника між Москвою і Києвом, звинувативши організацію в "політизації" війни й поставивши під сумнів її авторитет.

"Світ змінився, і ООН ніколи не буде такою, якою була раніше… Я думаю, що [угода про зерно] є єдиним прикладом того, що вони зіграли практичну роль у спробі стати посередником", - вважає Гатілов.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви.

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