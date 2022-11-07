Ворог продовжує атаки та ураження українських позицій всіма видами артилерії, реактивними системами залпового вогню й авіацією.

Східний фронт залишається головним епіцентром війни, українські військові дають гідну відповідь ворогу.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Східний фронт залишається головним епіцентром українсько-російської війни, а Донеччина, особливо Бахмутський та Авдіївський напрямки, - епіцентром цього фронту. Тут ворог продовжує атаки та ураження всіма видами артилерії, реактивними системами залпового вогню й авіацією", - зазначив він.

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Зокрема, на Донецькому напрямку за добу окупанти сім разів наносили удари авіацією по українським позиціям.

"Проте ми даємо гідну відповідь вогнем, високоточною зброєю. Зокрема, в районі Горлівки було знищено п'ять броньованих машин ворога, а чотири - суттєво пошкоджені. В районі Майорська також ворог зазнав суттєвих втрат. Те, які ворог несе втрати, говорить про те, що їхні підрозділи... кидають як гарматне м'ясо...", - сказав Череватий.

Ситуація на сході України - що відомо

Поблизу Бахмута тривають запеклі бої. При цьому зазначається, що РФ перебільшує свої успіхи на цьому напрямку, але стягнула туди всі можливі військові підрозділи, які будують лінію оборони.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупанти намагаються захопити чотири міста на сході України - Бахмут, Соледар, Мар'їнку та Авдіївку.

За даними Генштабу, в Майорську щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості.

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