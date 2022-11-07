У Горлівці було завдано удар по зосередженню російської техніки, а в Лисичанську - по підрозділу батальйону "ахмат".

Українські військові щодня знищують до 30 окупантів у районі Майорська Донецької області.

За уточненою інформацією щодо уражень противника за попередні дні, щоденні втрати росіян у цьому районі також складають близько 120 поранених різного ступеня тяжкості, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в Горлівці Донецької області було завдано удар по зосередженню російської техніки, внаслідок чого знищено 5 бойових машин і пошкоджено ще чотири.

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"У населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області тривають дуже жорсткі атаки ворога, але він зазнає там серйозних втрат. Глава держави висловив слова подяки українським воїнам, які витримують цей страшний тиск, зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції.

За словами речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, для російських окупантів Бахмут Донецької області на сьогодні є справжньою "фабрикою смерті", де щодня гине до 100 ворожих військових, ще стільки ж зазнають поранень. На Авдіївському напрямку такі ж приблизно цифри по втратах. Крім того, на Луганському напрямку – Сватове, Кремінна - окупанти також постійно зазнають великих втрат.

За словами радникп міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, через окуповане місто йде підкріплення для ворожих підрозділів в район Вугледара. 3 листопада Сергій Череватий заявляв, що окупанти намагаються оточити українських військових біля Вугледара Донецької області, проте зазнають великих втрат.

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