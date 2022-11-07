Українські військові щодня знищують до 30 окупантів у районі Майорська Донецької області.
За уточненою інформацією щодо уражень противника за попередні дні, щоденні втрати росіян у цьому районі також складають близько 120 поранених різного ступеня тяжкості, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що в Горлівці Донецької області було завдано удар по зосередженню російської техніки, внаслідок чого знищено 5 бойових машин і пошкоджено ще чотири.
"У населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні - ситуація на Донеччині
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області тривають дуже жорсткі атаки ворога, але він зазнає там серйозних втрат. Глава держави висловив слова подяки українським воїнам, які витримують цей страшний тиск, зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції.
За словами речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, для російських окупантів Бахмут Донецької області на сьогодні є справжньою "фабрикою смерті", де щодня гине до 100 ворожих військових, ще стільки ж зазнають поранень. На Авдіївському напрямку такі ж приблизно цифри по втратах. Крім того, на Луганському напрямку – Сватове, Кремінна - окупанти також постійно зазнають великих втрат.
За словами радникп міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, через окуповане місто йде підкріплення для ворожих підрозділів в район Вугледара. 3 листопада Сергій Череватий заявляв, що окупанти намагаються оточити українських військових біля Вугледара Донецької області, проте зазнають великих втрат.