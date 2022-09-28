Українські бійці за добу знищили 400 окупантів. Усього з 24 лютого ЗСУ знищили близько 58150 російських загарбників.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує у Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 58150 (+400) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 тис. 312 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 4889 (+8);
- артилерійських систем – 1381 (+3);
- реактивних систем залпового вогню – 331;
- засобів ППО ‒ 175;
- літаків – 262 (+1);
- гелікоптерів – 224;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12);
- крилатих ракет ‒ 242 (+1);
- кораблів/катерів ‒ 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12);
- спецтехніки ‒ 131.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, додали у Генштабі
Ситуація на фронті - що відомо
24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти скидували бомби як на військові, так і на цивільні об'єкти, а також знущалися та вбивали українців на тимчасово окупованих територіях.
Станои на 28 вересня за добу українські воїни знищили літак, шість безпілотників та одну керовану авіаційну російську ракету Х-59, а також відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів.