Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

Українські бійці за добу знищили 400 окупантів. Усього з 24 лютого ЗСУ знищили близько 58150 російських загарбників.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує у Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ близько 58150 (+400) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 тис. 312 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 4889 (+8);

артилерійських систем – 1381 (+3);

реактивних систем залпового вогню – 331;

засобів ППО ‒ 175;

літаків – 262 (+1);

гелікоптерів – 224;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12);

крилатих ракет ‒ 242 (+1);

кораблів/катерів ‒ 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12);

спецтехніки ‒ 131.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, додали у Генштабі

Ситуація на фронті - що відомо

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти скидували бомби як на військові, так і на цивільні об'єкти, а також знущалися та вбивали українців на тимчасово окупованих територіях.

Станои на 28 вересня за добу українські воїни знищили літак, шість безпілотників та одну керовану авіаційну російську ракету Х-59, а також відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів.

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