У місті пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, будівля ліцею, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.

Російські загарбники вночі тричі завдавали ударів по Нікополю з РСЗВ "Град" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією… По Нікополю ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач", - зазначив Резніченко.

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При цьому ворожі снаряди залишили без світла майже 8 тисяч родин. Як зазначив голова ОВА, аварійні бригади енергетиків розпочнуть роботи щойно мине загроза нових обстрілів.

Також з'ясовуються наслідки атаки у Марганецькій громаді. На місці працюють рятувальники та поліція.

"Всюди минулося без постраждалих", - додав голова ОВА.

Ситуація у Дніпропетровській області - що відомо

Російські війська з початку повномасштабної агресії вже не раз обстрілювали військові та цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, були жертви, руйнування й постраждалі. Останнім часом під обстрілами ворожої артилерії часто опиняється Нікопольський район.

У середині вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Внаслідок удару піднявся рівень води в річці Інгулець, через що вночі відбувалась евакуація людей у двох районах міста. Згодом водопостачання Кривого Рогу після атаки росіян стабілізували.

Ввечері 26 вересня російські окупанти вдарили ракетою по аеропорту у Кривому Розі.

За ніч з 26 по 27 вересня ворог випустив майже 90 снарядів по Дніпропетровщині. У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки.

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