Українська сторона продовжить забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а з Бердянська до Запоріжжя, зазначила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що планується організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківщини та Київщини.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні.

"Вранці ми інформували про небажання окупаційних військ давати будь-які гарантії щодо роботи коридору Маріуполь-Запоріжжя. Разом з тим, враховуючи великий потік людей на власних автомобілях, ми цілий день вели перемовини, щоб все ж таки забезпечити режим тиші", - зазначила міністр.

За її словами, колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь.

"Зважаючи на ситуацію було організовано збір людей, які вибралися із заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз уже всі 15 автобусів з маріупольцями і їх дітьми доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога", - додала Верещук.

Так, до Запоріжжя сьогодні прибуло 6 тис. 426 маріупольців, з них 2 тис. 039 дітей.

Наразі колони приватного транспорту продовжують рухатися до Запоріжжя.

"Продовольство і медикаменти ми залишили у Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати з блокадного міста. На завтра ми ведемо перемовини про режим тиші вздовж цього маршруту і продовжимо забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а з Бердянська до Запоріжжя. Також ми плануємо організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської і Київської областей", - розповіла очільниця Мінреінтеграції.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. На початку війни ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, в тому числі Харків та міста, які знаходяться під Києвом - Бучу та Ірпінь, у Гостомелі були бої.

Для евакуації мирних мешканців з міст, в яких були бої, організовували гуманітарні коридори. Окупанти заважали евакуації мирних мешканців, зокрема, 6 березня обстріляли людей в Ірпені, загинули три особи, серед жертв були діти.

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