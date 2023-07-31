Приятель намагався доставити пенсіонера до лікарні, але поранення виявилися надто тяжкими

Російські військові сьогодні, 31 липня, вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні. Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік.

"Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", - повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Також поранення отримав 38-річний херсонець - з травмами ноги та руки його шпиталізували до лікарні.

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Довідка УНІАН. Корабел – один із мікрорайонів, які входять до складу Корабельного району Херсона. Зокрема, Корабельний район охоплює мікрорайони Шуменський, Корабел, Забалка, Сухарне, Житлоселище, Селище-4, Селище-5. Також до його складу входять Камишанська селищна рада, що включає 4 населені пункти: смт Камишани, селище Куйбишеве, Петровське та Приозерне. Корабельний район переважно розташований на правому схилі долини річки Дніпро, у ньому - Херсонський річковий порт, економічна діяльність якого переривалася у роки Громадянської війни, Другої світової війни та під час нападу Росії на Україну.

Мікрорайон Корабел займає Карантинний острів (його північний схід), через протоку Кошову зведено автотранспортний міст.

Ранковий удар по середмістю Херсону - що відомо

Зранку 31 липня окупанти завдали удару по середмістю Херсона із реактивної системи залпового вогню "Град". Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства – він загинув, ще двох поранених працівників комунального підприємства, 46 та 43 років, доставлено до лікарні.

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