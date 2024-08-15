Він зазначив, що таким чином Україна захищається від російських атак.

Операція ЗСУ в Курській області показала, що російських "червоних ліній" не існує. Таку думку висловив генерал-лейтенант Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі.

"Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію і використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго", – підкреслив він в інтерв'ю DW.

На уточнювальне запитання, чи говорить він про те, що горезвісних "червоних ліній" більше немає, Ходжес відповів: "Я безумовно сподіваюся, що немає".

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"Українці дали нам урок – навіть в умовах тотального поширення дронів можна готувати операції такого масштабу. Звичайно ж, головком [ЗС РФ] Герасимов і генштаб РФ проігнорували сигнали розвідки про те, що Україна збирається атакувати", – продовжив він.

При цьому генерал-лейтенант підкреслив, що Україна не зацікавлена в захопленні російської території. Однак, за його словами, ця операція змусить Росію переосмислити її дії. Він зазначив, що таким чином Україна захищається від російських атак.

"Це класична робоча військова доктрина в дії – вибрати слушний момент, відволікти супротивника, полегшити тиск на решту своїх військ", – констатував Бен Годжес.

Операція ЗСУ в Курській області

З ранку 6 серпня триває операція українських військ у Курській області РФ. Станом на 13 число Україна контролювала вже 74 населені пункти країни-агресора.

Згодом експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рєпке повідомив, що СУ встановили контроль над ще чотирма населеними пунктами на південь від Суджі. Українські військові зайняли село Черкаська Конопелька, а також село Плєхове, село Курилівка та хутір Дмитрюків.

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