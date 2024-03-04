Росіяни здійснюють постійні контратаки та активно застосовують артилерію, але після літакопаду трошки зменшили заходи авіації на українські позиції.

На Запорізькому напрямку росіяни зосередили певні підрозділи і протягом останніх двох тижнів здійснюють постійні контратаки на Сили оборони України, проте за останні дні в напрямку Роботиного спостерігається зменшення інтенсивності заходів ворожої авіації.

Боєць третього окремого штурмового загону центру спеціального призначення "Омега" Іван Бондаренко з позивним "Рейнджер" розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.

"Сили оборони тримають рубежі і росіяни не прорвуть оборону на даному напрямку. Так, нам важко, ворог здійснює постійні артилерійські обстріли, застосовує дрони, але вони також відчувають весь професіоналізм наших підрозділів на собі", - акцентував Бондаренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Він зазначив, що враховуючи останні перемоги українських сил в повітрі, дещо зменшилась активність застосування ворогом КАБів і армійської авіації на їх напрямку.

"Якщо брати буквально два тижні тому, то вони здійснювали по два-три заходи авіацією конкретно в напрямку Роботиного, зараз останні дні не відмічається такої інтенсивності. Вони застосовують штурмову авіацію, яка не завдає значної шкоди нашим позиціям. Дуже хочеться вірити, що дійсно ворожий літакопад буде продовжуватися",- висловив надію військовий.

Бондаренко розповів, що на Запорізькому напрямку тактика росіян не змінюється, в тому числі окупанти продовжують "м’ясні" штурми. "Застосовується і техніка, і піхота. Але ворожа техніка заздалегідь знищується на підступах до наших позицій, а після цього так саме знищується піхота. Докладаються всі зусилля, щоб вони не могли просунутися ні на метр нашої землі вперед",- акцентував боєць.

Він зазначив, що для стримування тиску росіян в напрямку Роботиного використовуються як українські оборонні рубежі, так і залишки відбитих у ворога оборонних позицій, так званої "лінії Суровікіна".

"Підрозділи Сил оборони використовують як наші оборонні позиції, новостворені після звільнення населеного пункту Роботине, так і ті позиції, які були створені росіянами. Ми їх трошки дооблаштували, укріпилися і міцно тримаємо оборону на всіх рубежах",- підкреслив Бондаренко.

Він додав, що на Запорізькому напрямку, в тому числі, біля Роботиного більш рівнинний рельєф, тому "іноді нема за що зачіпитися" і вкрай важко пересуватися під час військових операцій непомітно для супротивника. "В основному, що у противника, що у наших підрозділів пересування здійснюється вночі. Але, навіть вночі, з використанням сучасних технологій, що з нашої сторони, що зі сторони противника дуже важко це робити. Тобто, на всіх виступах спостерігаються як наші підходи, так і противника. Проте є деякі хитрощі, що не буду розкривати, які ми застосовуємо для висування і все у нас добре виходить",- підкреслив боєць.

Підсумовуючи він зазначив, що інтенсивність боїв за останні тижні доволі активна, але ворогу не вдається просуватись.

"Інтенсивність дуже серйозна на протязі останніх двох тижнів, противник постійно масовано застосовує артилерію. Село (Роботине-УНІАН) знаходиться під ударами ворожих градів, ствольної артилерії, штурмової авіації. Бої тривають, ми даємо гідну відсіч ворогу. Тому, все що росіяни там заявляють, то можу запевнити, що вони ні на метр не просунулися нашої території",- резюмував Бондаренко.

Війна в Україні: новини

29 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповідав, що Запорізький напрямок гарячий, але у порівнянні з Авдіївським , ворог там "дещо принишк", можливо в підготовці до нових наступальних дій. Лиховій зазначав, що очевидні зусилля російських окупантів зрізати "роботинський виступ", який був деокупований українськими військами в ході літньої наступальної компанії минулого року.

Раніше аналітики зазначали, що Росія почала масово нарощувати кількість військ на Запоріжжі і за деякими даними російські окупанти зібрали там 50-тисячну армію.

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