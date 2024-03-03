Супротивники здійснили 9 скидів з хімічними речовинами на позиції Сил оборони України.

Триває повномасштабна війна в Україні, і окупаційна армія РФ зменшила інтенсивність штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку.

Ситуація біля Авдіївки стабілізується, повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Протягом минулої доби в операційній зоні військ "Таврія" росіяни завдали 14 авіаударів. Це найменша кількість за останні кілька днів, можливо, тиждень. Це не набагато менше, але відчутне зниження. Вірогідно, ми бачимо тенденцію, яка є логічним наслідком знищення російської авіації за лінією зіткнення, у них стає менше засобів застосування Керованих авіабомб. А оскільки авіація працює не сама по собі, а в інтересах їхніх штурмових підрозділів, то, відповідно, кількість штурмових дій з боку росіян також скорочується", - сказав Лиховій.

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Він також додав, що протягом минулої доби РФ здійснили 950 обстрілів українських позицій. Серед них - 9 скидів з безпілотників з хімічними речовинами сльозогінно-задушливої дії. За словами офіцера, це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї.

Крім того, речник повідомив про відбиття 14 штурмів РФ неподалік Авдіївки в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка та Тоненьке.

"За підтвердженими даними, в районі цих трьох сіл ситуація стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії та зіткнення, але немає підстав говорити, що ворог окупував ці населені пункти", - зазначив Лиховій.

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Як повідомляв УНІАН, через масове знищення російських літаків, РФ почала більш обережно застосовувати авіацію на півдні України.

Крім того, за словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Іллі Євлаша, РФ вирішила відмовитися від штурмів на одному з напрямків в Харківській області через відсутність перспектив.

На думку прем'єра Британії Ріші Сунака, повномасштабна війна України з РФ може ще довго тривати, однак українці переможуть. Екс-прем'єр Росії Михайло Касьянов вважає, що протистояння може завершитися вже наприкінці 2024-го.

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