Ворог дуже масовано використовує артилерію, авіацію, FPV-дрони, а також гранати із забороненим хлорпікрином.

Запеклі бої точаться вже тривалий час на Новопавлівському, Мар’їнському напрямках, в районі кількох населених пунктів. У тактику ворога тут входить і масове застосування хімічної зброї. Про це зазначив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він зазначив зокрема, що Новопавлівський уже давно є напрямком, на якому ворог проводить інтенсивні наступальні дії.

"Навіть коли відбувалися події в самій Авідіївці, коли ще бої точилися в місті, ще тоді кількість бойових зіткнень на цьому Мар’їнському, Новопавлівському напрямках була подекуди навіть більша щодоби, ніж в Авдіївці", - підкреслив Лиховій.

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За його словами, запеклі бої точаться тут біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного, Побєди, там зосереджено значні сили противника. Ворог дуже масовано використовує артилерію, авіацію, FPV-дрони, а також заборонену хімічну зброю.

"В його тактику входить під час обстрілів, в порушення конвенції про заборону хімічної зброї, скиданням з безпілотників гранат з отруйними речовинами. Це порущення законів ведення війни. Але це масове явище, яке застосовує противник, в тому числі на цьому, Новопавлівському напрямку. І наприклад за вчорашню добу було в операційні зоні ОСУВ "Таврія" 6 випадікв такого застосування ворогом отруйних речовин. Переважно це скиди з дронів гранат із речовиною хлорпікрин, яка має сльозогінну, задушливу дію. Таким чином вони намагаються (уразити) наших контужених, поранених після артилерійських ударів бійців ще й цим… Ворог не визнає заборони використання цього газу в бойових діях і його досить масово використовує", - сказав Лиховій.

Говорячи про ситуацію на Запорізькому напрямку він зауважив, що там ворог "дещо принишк", можливо в підготовці до нових наступальних дій. Тому що очевидні зусилля ворога зрізати "роботинський виступ", який був деокупований українськими військами в ході літньої наступальної компанії минулого року.

"При цьому на Запорізькому напрямку за минулу добу було відбито 1 штурмову дію росіян", - зауважив він.

Запорізький напрямок зараз найспокійніший у порівнянні з іншими в зоні відповідальності ОСУВ "Тарія".

"В нас гарячі точки в районі Донецька і південніше Донецька. Там відбуваються запеклі бої і ворог можна сказати дещо змінює свою тактику – якщо раніше ми говорили, що росіяни штурмують малими штурмовими групами кількістю до відділення, то після Авдіївки, де він зазначв значних втрат, ворог перегрупувався, отримав підсилення, приїхали підрозділи з російської глибинки – приїхали підрозділи регулярної армії. На Авдіївському напрямку конкретно діють 5 мотострілецьких бригад і росіяни там уже ведуть наступальні дії більшим чисельним складом. Нарпиклад сьогодні зранку на село Бердичі була атака двома такнками, тьома бойовими машинами піходти, в яких уже сиділи екіпажі і на броні сиділи люди, плюс йшли загальною чисельністю до 100 російських окупантів", - розповів Лиховій.

Він зазначив, що ці атаки відбиваються. Але ворог вперто продовжує атакувати, іноді має успіх на окремих ділянках. Лиховій при цьому спростував поширену росіянами інформацію про захоплення села Бердичі.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Раніше Лиховій інформував, що ситуація на Авдіївському напрямку складна. За його словами, вона є динамічною, постійно може змінюватися. За вчора на Авдіївському напрямку було відбито 25 атак ворога, що відбулись в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

За словами речника, той частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку має ворог, пов’язаний з тим, що російські війська підтягують резерви та застосовують більші сили.

Лиховій наголосив, що чим більше росіян наступає, тим більше їх знищується. Він повідомив, що на всій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу втрати ворога в живій силі склали 431 особу вбитими та пораненими. Також було знищено 40 одиниць озброєння та військової техніки, не враховуючи безпілотники.

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