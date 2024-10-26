Захисники України ліквідували до 10 БПЛА, які загрожували столиці.

З вечора 25 жовтня та у ніч на 26 число російські окупанти атакували Київ ударними безпілотними літальними апаратами, запущеними з північно-східного та південного напрямків.

Ворожі БПЛА заходили на столицю кількома хвилями, загалом повітряна тривога тривала 7,5 годин (її оголошували тричі), повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram. За її відомостями, це вже була 16 повітряна атака на місто, яку супротивники здійснили у цьому місяці.

Українські воїни змогли виявити та знешкодити до 10 БПЛА, які загрожували столиці.

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Під ударом, зокрема, опинився Солом'янський район. Унаслідок ворожої повітряної атаки пошкоджено квартири однієї з багатоповерхівок, розташовані з 17 до 21 поверху. В КМВА додали, що на 20-му поверсі в одній з квартир була пожежа, потім там рятувальники знайшли тіло молодої дівчини:

"Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 чоловік. Постраждало 6 осіб (з них 1 госпіталізовано)".

Важливі новини - Київ у центрі уваги

Увечері 25 жовтня росіяни вдарили дронами по столиці України. Повідомлялося, що у Солом'янському районі внаслідок атаки безпілотниками пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа, і знайшли загиблою дівчину, 2009 року народження.

Росіяни багато разів використовували проти українців БПЛА різних типів. З дронами супротивника успішно борються наші захисники. Вороги станом на 26 жовтня вже втратили 17 726 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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