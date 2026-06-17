Росія готується до висадки українського десанту у Криму, - Плетенчук

За його словами, РФ вважає це реальною загрозою.

Росія укріплюється в окупованому Криму, готуючись до висадки українського десанту. Про це в інтерв’ю The Kyiv Independent сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що Україна практикує десантні операції і ворог вважає це реальною загрозою.

"Росіяни укріплюють райони в Криму, які є вразливі для десантних висадок, оскільки вважають це реальною загрозою", - наголосив Плетенчук.

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При цьому підкреслив, що десантні операції проводяться як частина більш масштабної військової операції.

"Якщо буде потрібно, то ми проведемо будь-яку операцію необхідну для визволення українського Криму", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Війна в Україні - ситуація в Криму

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що за допомогою дронів Україна робить все для того, щоб в найближчий час ізолювати Крим, обрізати логістику ворога.

Він не виключає, що в найближчий час Крим може "перетвориться в острів". За його словами, це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.

Федоров додав, що для росіян "починається пекло", з яким дуже важко впоратися.

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